На территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины днём 22 августа, сообщает Министерство цифровой трансформации страны.
Сирены зазвучали с 12.50 по местному времени (совпадает с мск). Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
В ночь на 22 августа, по сообщениям украинских СМИ, в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что украинские власти практически полностью запретили иностранным журналистам совершать поездки на линию боевого соприкосновения.
Швейцарская газета Temps пишет, что на передовую зарубежным корреспондентам можно попасть исключительно с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.
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В ночь на 22 августа, по сообщениям украинских СМИ, в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы.
Швейцарская газета Temps пишет, что на передовую зарубежным корреспондентам можно попасть исключительно с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.
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Мария Фирсова