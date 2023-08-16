На Украине анонсировали призыв в ВСУ 400 тысяч украинцев

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* анонсировал призыв в Вооруженные силы страны еще до 400 тысяч украинцев.
Об этом он заявил в эфире YouТube-канала журналиста Василия Голованова.
По словам экс-советника президента Украины, военнослужащие нуждаются в ротации. Те бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения и участвуют в боевых действиях, не могут продолжать служить без отдыха. По его словам, речь идет не об очередной волне мобилизации, а о беспрерывном призыве на службу.
Арестович* добавил, что еще около 200-400 тысяч мужчин отправятся служить.
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По словам экс-советника президента Украины, военнослужащие нуждаются в ротации. Те бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения и участвуют в боевых действиях, не могут продолжать служить без отдыха. По его словам, речь идет не об очередной волне мобилизации, а о беспрерывном призыве на службу.
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Анастасия Крестьянова