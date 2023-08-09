На Украине боятся, что вскоре их начнут принуждать к переговорам с Москвой

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«Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: «Вы не добились никакого прогресса - есть ли смысл продолжать борьбу?» И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях», - прокомментировал ситуацию Ронцхаймер.
По его словам, дипломатическое давление на Киев усиливается с каждым днем. Западные союзники, глядя на нескончаемые провалы ВСУ на полях специальной военной операции, пытаются подтолкнуть Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.
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