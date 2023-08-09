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На Украине боятся, что вскоре их начнут принуждать к переговорам с Москвой

Bild: Киев могут принудить в переговорам с Москвой после окончательного краха ВСУ
09 августа 2023, 15:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины опасаются, что совсем скоро их могут принудить к переговорам с Москвой, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер.
«Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: «Вы не добились никакого прогресса - есть ли смысл продолжать борьбу?» И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях», - прокомментировал ситуацию Ронцхаймер.

По его словам, дипломатическое давление на Киев усиливается с каждым днем. Западные союзники, глядя на нескончаемые провалы ВСУ на полях специальной военной операции, пытаются подтолкнуть Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.


Единственное, что может спасти Киев от необходимости вести переговоры с Москвой – это крупный военный прорыв, заключил Ронцхаймер.

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#сво
#украина
#владимир путин
#владимир зеленский
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Под обстрелом Запорожской области погибли четыре человека
При обстреле Запорожской области со стороны ВСУ погибли четыре человека
09 августа 2023, 15:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя, сообщают представители оперативных служб.
«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Информация уточняется», - прокомментировали ситуацию представители оперативных служб.

При очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск в Петровском районе погибла четырехлетняя девочка.

«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!», — написал глава администрации Донецка.

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#запорожская область
#обстрел
#погибшие
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В США заявили, что Польша и Латвия намерены оккупировать Украину
Макгрегор: Польша и Латвия могут оккупировать часть Западной Украины
09 августа 2023, 15:03

Фото: iStock/alzay

Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боятся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая. 

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - заявил министр.

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#польша
#латвия
#украина
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Четырехлетняя девочка погибла при очередном обстреле Донецка
09 августа 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

При очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск в Петровском районе погибла четырехлетняя девочка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая удаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР объявила о независимости от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!», — написал глава администрации Донецка.

Накануне вечером врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

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#снаряд
#девочка
#днр
#всу
#денис пушилин
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Зеленский «в узком кругу» обсудил медленное контрнаступление ВСУ
Зеленский провёл совещание, в рамках которого был проанализирован ход контрнаступления
09 августа 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский провёл специальное совещание о контрнаступлении ВСУ. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее телеканал CNN сообщал о медленном продвижении контрнаступление. Это признают и украинские власти, и иностранные эксперты. Собеседником телеканала стал западный дипломат, который заявил, что Украина могла бы достичь прогресса, однако это все-равно не помогло бы ей опередить Россию или хотя бы добиться равного положения.

В ходе совещания, пишет Зеленский, была детально проанализирована сложившаяся ситуация, распланированы будущие шаги и решены вопросы оснащения войск.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Альбама Томми Табервилль назвал руководство Украины «командой младших школьников, играющей против команды колледжа». Он заявил, что Украина не сможет выиграть в сложившемся конфликте.

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#владимир зеленский
#контрнаступление
#всу
#сво
#совещание
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Специалисты из Подмосковья завершили восстановление многоквартирного жилого дома в Мариуполе
09 августа 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Завершены ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Приморском районе Мариуполя.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни. Работы по восстановлению жилого дома в Приморском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья выполнили устройство мягкой кровли, замена оконных блоков, в местах общего пользования произвели отделочные работы, кладку плитки, замену поручней лестничных маршей, установку подъездных, тамбурных, технических, локально квартирных дверей. Произвели замену стояков горячего водоснабжения и выполнили электромонтажные работы, работы по канализации и центральному отоплению.


«Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГБУ МО «Управления технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» осуществляли контроль за ходом выполнения каждого этапа работ. Работы проводились нашим Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР.

Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе.
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#капитальный ремонт
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#антон велиховский
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#дома
#информация
#днр
#лнр
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Белый дом погрузился в хаос из-за ситуации на Украине
Макгрегор: В Белом доме стараются найти выход из украинского конфликта
09 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В американской администрации активно обсуждают способы выхода из украинского конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока все не стало еще хуже», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.  

России ничего не угрожает, а вот Украина может просто исчезнуть с лица земли, и даже американские истребители F-16 ей не помогут, считает Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что после череды провальных наступательных операций в ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, украинские бойцы больше не хотят идти в атаку. 

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#белый дом
#сша
#всу
#сво
#украина
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Конфликт на Украине перешел в тяжелую и утомительную фазу для Киева
CNN: Украинское контрнаступление затягивается, и становится похоже на утомительную работу
09 августа 2023, 10:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно затянулось, и стало походить на тяжелую и утомительную работу для Киева, сообщает CNN.
«Борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками», - прокомментировали ситуацию на телеканале.  

Журналисты подчеркнули, что контрнаступление ВСУ стало больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», потому, конфликт может продлиться, как минимум, до следующего года.

Западные чиновники все чаще получают неутешительные отчеты о провальном контрнаступлении ВСУ. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе.

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#контрнаступление
#всу
#сво
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В Крыму задержан подорвавший газопровод диверсант
09 августа 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму диверсанта, совершившего в 2022 году подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Задержанный — гражданин России 1980 года рождения.
Было установлено, что фигурант в 2022 году был завербован сотрудниками украинских спецслужб на территории Днепропетровской области. Он прошел курс инструктажа и разведывательно-диверсионной подготовки в специальном лагере. Затем его переправили в Крым, передает РИА Новости.

По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года мужчина совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз. Для этой акции он использовал самодельное взрывное устройство, которое было передано ему через тайник. Тогда без газа остались более 500 пользователей. Однако газопровод был восстановлен в тот же день.

В гараже, который принадлежал фигуранту, было обнаружено и изъято пластичное взрывчатое вещество «С-4» иностранного производства массой два килограмма, а также два электровзрывателя, два воспламенителя и самодельный кумулятивный заряд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (террористический акт) и части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства его преступной деятельности и возможная причастность к другим актам терроризма на территории России.

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Украинский снаряд повредил здание школы в Горловке
09 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/frantic00

При обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР было повреждено здание школы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он написал, что центр Горловки находится под обстрелами ВСУ. Один из снарядов попал во двор школы. Здание было повреждено.

Также, в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины, уточнили, что обстрелы Горловки проводились с 7:45 до 8:35 мск 9 августа. Всего ВСУ было выпущено пятнадцать снарядов.

Напомним, что Горловка – один из крупнейших населённых пунктов ДНР. Он находится в 50 км от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

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#днр
#сво
#всу
#обстрел
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