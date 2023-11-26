На Украине боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны

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Командование ВС Украины опасается, что конфликт может перейти за пределы юга и востока страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он отметил, что если Российская Федерация будет и дальше увеличивать производство оружия, то военный конфликт расширится.
Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — цитирует издание слова военного.
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Диана Аванесян