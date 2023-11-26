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На Украине боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны

ABC News: ВСУ боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны
26 ноября 2023, 21:28
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Командование ВС Украины опасается, что конфликт может перейти за пределы юга и востока страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он отметил, что если Российская Федерация будет и дальше увеличивать производство оружия, то военный конфликт расширится.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — цитирует издание слова военного.


Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#военные
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В МО РФ сообщают об отражении атаки штурмовой группы ВСУ
26 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.
ТАСС сообщает, что подразделения восточной группировки ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю», - сказано в сообщении.
Сообщается, что противник потерял 80 военнослужащих и 2 автомобиля. 

Ранее российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
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El Pais: украинцы устали от конфликта

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
#всу
#украина
#сво
#новости
#минобороны рф
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El Pais: украинцы устали от конфликта
26 ноября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/zabelin

Украинцы устали от конфликта на Украине.
Об этом пишет газета El Pais.

«Многие спрашивают меня об усталости от конфликта. И да, конечно, она есть», –сказала в беседе с изданием волонтер Тарас. 
По его словам, жители устали, но горды своей стойкостью. Также украинский волонтер признался, что на Украине есть и те, кто сомневаются в том, что страна добьётся своих целей. 

21 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что усталость от конфликта на Украине есть у всех. 

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что, если население поддастся своей усталости, то Украина может просто перестать существовать. 

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#политика
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Телеканал 1+1 рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ
26 ноября 2023, 15:50

Телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьёзных потерях в рядах ВСУ, но затем украинский телеканал извинился за опечатку. Об этом пишет Телеграм-канал «Военный обозреватель».
В ошибочно опубликованном сообщении говорилось, что за время СВО 1 126 652 украинских военнослужащих не выжили и пропали без вести.

Бегущая строка с соответствующими сведениями была пущена в эфир в ходе национального телемарафона. Отмечается, что руководство «1 1» «извинилось за опечатку» после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
26 ноября 2023, 15:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении. Потери украинской армии составили около 200 бойцов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка ДНР», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике 80-й штурмовых, 5-й штурмовых, 93-й, 42-й, 30-й, 28-й механизированных бригад ВС Украины в районах Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Артёмовского и Андреевки в ​Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: В Киевской области отключили магистральные ЛЭП
26 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/AntaresNS

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телеканала «Рада» заявил, что на территории Киевской области отключены магистральные линии электропередачи.
По его словам, в регионе в результате атаки этой ночью зафиксированы повреждения нескольких инфраструктурных объектов. По этой причине специалисты и представители властей начали рассматривать возможность введения ограничений на потребление энергии, но пока без таких мер получилось обойтись.

«В городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились», — заявил глава «Укрэнерго».

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Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем
26 ноября 2023, 13:37

Фото: iStock/3dmitry

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали две украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сообщается, что киевский режим попытался атаковать переоборудованными для поражения наземных целей снарядами объекты на российской территории. Это произошло около 11 часов утра. 

«Две украинские ракеты обнаружили и уничтожили в воздухе над акваторией Азовского моря», - сказано в сообщении Минобороны РФ. 
Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».

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Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне
26 ноября 2023, 13:29

Фото: iStock/Olena_Z

Командование ВСУ не дает солдатам отдохнуть.
Предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации. Об этом сообщили в эфире немецкого канала Welt.

«Этим мужчинам и женщинам, которые сидят в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», —сказано в репортаже.
Данная ситуация создает проблемы для президента Украины Владимира Зеленского. Проблема вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем сильны недовольны граждане. 

«Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное», —резюмировали в репортаже.
Сообщалось, что наступление зимы и холодов крайне осложнит ситуацию для ВСУ. Об этом писало британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

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Business Insider: западные танки оказались бесполезными для ВСУ
26 ноября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Michael Vi

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и Abrams из США не помогли ВСУ коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов, пишет, что танки так и не стали «волшебным оружием».

«Теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях зимы, медленных наступательных операций и наступления русских», — сказано в публикации.

Танки Leopard и Challenger ВСУ получили для ведения контрнаступления, но украинские военные не смогли воспользоваться в полной мере этой техникой, потому что не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для того, чтобы боевые машины могли свободно двигаться. 

По данным издания Forbes, российские военные ликвидировали за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, а за июнь и июль ВСУ лишились 25 боевых машин.

Всего Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2. 

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Песков рассказал, почему в Киеве не власти, а «режим»
26 ноября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим».
По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.

Об этом Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Это суть киевского режима. Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», - заявил представитель Кремля, когда комментировал заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены. 
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается комментировать сообщения о строительстве подводный тоннеля в Керченском проливе.

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#дмитрий песков
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#украина
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