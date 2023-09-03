На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Минобороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. По новому списку пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
По данным издания, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинских войсках вступили в силу 25 августа. Сообщается, что в случае признания солдата непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на военно-врачебную комиссию для того, чтобы определить пригодность к службе по новой специальности.
Отмечается, что для десантников и морпехов упростили требования военно-врачебной комиссии.
Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.
Читайте также:
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Байдена начать переговоры по Украине
Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
Отмечается, что для десантников и морпехов упростили требования военно-врачебной комиссии.
Читайте также:
Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Байдена начать переговоры по Украине
Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
Екатерина Коршунова