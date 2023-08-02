На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны

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Число украинцев с ампутированными конечностями стало сопоставимо с количеством людей с инвалидностью, пострадавших во время Первой мировой войны.
Такие данные приводит американское издание The Wall Street Journal. Число украинцев, переживших ампутацию, составляет от 20 до 50 тысяч. При этом число британцев, которые лишились конечностей в Первой мировой, составляет примерно 41 тысячу бывших солдат и офицеров.
Но действительное число ампутаций может быть ещё выше: многим раненым приходится ждать операции месяцами, а потом требуется время и для протезирования. Фонд Houp Foundation сообщает, что тяжелые ранения получили около 200 тысяч человек, 10% из них требуется ампутация.
Также многие украинцы испытывают сложности в приобретении протезов, стоимость которых может достигать 50 тысяч евро (примерно 5 млн рублей). При этом украинские власти выплачивают раненым 20 тысяч евро (примерно 2 млн рублей).
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Но действительное число ампутаций может быть ещё выше: многим раненым приходится ждать операции месяцами, а потом требуется время и для протезирования. Фонд Houp Foundation сообщает, что тяжелые ранения получили около 200 тысяч человек, 10% из них требуется ампутация.
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Мария Фирсова