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На Украине хотят убрать русский жестовый язык

25 ноября 2023, 07:58
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

На Украине планируют избавиться от русского жестового языка, который используют глухонемые украинцы.
Об этом сообщил журналист Александр Хребет в материале для Kyiv Independent.

По словам члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк, в стране делают попытки отказаться от всех жестов, которые содержат любой намек на «русскость».


По мнению Аданюк, нужно найти замену жесту благодарности на русском, выглядящему как поклон. Вместо него нужно использовать международный аналог, потому что «украинцы не должны ни перед кем кланяться», говорит Аданюк.

В статье отмечается, что украинские власти не проявляют должной заботы о глухих украинцах. К примеру, офис президента Украины Владимира Зеленского не делает сурдоперевод для его заявлений.

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#украина
#всу
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#люди
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Путин подписал указ о посмертном награждении военкора Максудова
25 ноября 2023, 08:14

Фото: istock / SergeyPankratov

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.
Журналист погиб в Запорожской области. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала «Россия 24» (посмертно)», - сказано в указе, пишет РИА Новости. 
В среду ВСУ ударили с беспилотника по группе российских журналистов,, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области. 

Борис Максудов получил осколочные ранения. Его эвакуировали.

В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений в 6 утра по дороге в Джанкой.

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В Киеве прогремели взрывы

Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»
#военкор
#сво
#беспилотник
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В Киеве прогремели взрывы
25 ноября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве произошла серия взрывов.
Сообщается, что в Киеве произошла серия взрывов. Об этом пишет телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
По данным репортеров, к Киеву приближается значительное количество беспилотников.

До этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве Киевской области обнаружили дроны. Была информация об угрозе ракетного удара по Киеву.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».

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#украина
#новости
#киев
#взрывы
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Россия может массово бить «Искандерами» по территории Украины
MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»
25 ноября 2023, 06:36

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и теперь в состоянии а массированно применять последний в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Его ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — написало издание об «Искандере». 

Отмечается, что с такими ракетами сложно бороться даже с помощью ЗРК Patriot.

«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

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#ракета
#россия
#украина
#ракеты
#пво
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Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»
МК: Глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост «обречённым» и пообещал теракты
25 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/Ekaterina_Utorova

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».

Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза.

Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения.

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#сбу
#теракт
#крымский мост
#украина
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Савчук: Бойцы «Центра» поразили 200 целей на краснолиманском направлении СВО
25 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Военнослужащие группировки Воружённых сил РФ «Центр» поразили более двухсот целей на краснолиманском направлении специальной военной операции, а также нанесли удар по живой силе и технике запрещённой на территории России бригады «Азов»*. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Савчук.
 В результате удара были поражены четыре командно-наблюдательных пункта и пять районов скоплений техники ВСУ. В районе Серебрянского лесничества участка группировка нанесла поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения «Азов»*, а также был сбит беспилотник ВСУ в районе Кременной.

В общей сложности, потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа.

Напомним, что президент  России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#всу
#сво
#вооружённые силы рф
#украина
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской областях Украины
25 ноября 2023, 03:59

Фото: iStock/Sergii_Zhmurchak

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, на которые ссылается ТАСС.
Администрация Киевской области, в свою очередь, сообщила о работе сил противовоздушной обороны.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном официальному Киеву городе Запорожье. Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области также объявлялась воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#киев
#воздушная тревога
#пво
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Россия готовится к деоккупации Харькова
Полковник в отставке Матвийчук: Российская армия уже начала зимнее наступление
25 ноября 2023, 01:41

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия начала зимнее наступление, которое будет направлено прежде всего на Запорожскую и Херсонскую области, а также деоккупацию Харькова. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, экс-разведчик Анатолий Матвийчук.
«Мы не будем сидеть в обороне.<...> военнослужащие будут выполнять задачи по очищению и освобождению новых территорий. <...> На Херсонском и Запорожском направлениях будут идти наступления до выхода на административные границы областей, а на Харьковском направлении, я полагаю, произойдет деоккупация Харькова. Сейчас уже начался процесс, он будет продолжаться всю зиму», — отметил экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Сирийской Арабской Республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на нескольких направлениях фронта. Украинский лидер отметил, что бойцам сложно держать оборону на Бахмутском, Лиманском, Донецком и Авдеевском направлениях.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», основные боевые действия развернулись на Авдеевском участке фронта. ВС РФ удалось занять новые позиции на южном фланге. Противник был вынужден отойти назад, однако продолжает стремиться к перехвату инициативы.

На Херсонском направлении обстановка остается прежней. Украинские боевики удерживают позиции на левом берегу Днепра. На правобережье реки ВС РФ уничтожили живую силу противника, которая готовилась к переброске в Крынки для атак.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#всу
#украина
#вооружённые силы рф
#харьков
#экспертное мнение
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Арахамия: Россия могла остановить боевые действия ещё весной 2022 года
24 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, пишет РБК.
«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО... Фактически, ключевой пункт был этот, всё остальное — косметические и политические приправы», — рассказал он в интервью на телеканале «1 1».

Арахамия заявил, что одной из причин отказа украинских властей от переговоров стало их недоверие российской стороне. Кроме того, в период обсуждения «Стамбульского договора» в Киев прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который призвал не подписывать какие-либо соглашения с Россией и «просто воевать».

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#украина
#россия
#переговоры
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Зеленский предложил демобилизовать срочников
СНБО: на Украине демобилизуют срочников с истёкшим сроком службы
24 ноября 2023, 21:21

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военнослужащие срочной службы, чей срок службы истёк, будут демобилизованы. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он отметил, что согласно указу президента Владимира Зеленского, срочники будут демобилизованы по истечении срока службы. 

При этом Данилов отметил, что власти осознают количество таких военных в рядах ВСУ.

Согласно данным украинского издания «Страна.ua», речь идёт о тех военнослужащих, которые были призваны на срочную службу ещё до начала СВО, а именно, в 2020-2021 годах. Однако начавшийся конфликт отложил их демобилизацию. Отмечается, что в основном это военнослужащие, чей возраст не превышает 27 лет. Они также не попадают под общую мобилизацию.

Также Данилов добавил, что военнослужащие смогут остаться в рядах ВСУ при желании. 

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#украина
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#всу
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