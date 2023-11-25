На Украине хотят убрать русский жестовый язык

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На Украине планируют избавиться от русского жестового языка, который используют глухонемые украинцы.
Об этом сообщил журналист Александр Хребет в материале для Kyiv Independent.
По словам члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк, в стране делают попытки отказаться от всех жестов, которые содержат любой намек на «русскость».
По мнению Аданюк, нужно найти замену жесту благодарности на русском, выглядящему как поклон. Вместо него нужно использовать международный аналог, потому что «украинцы не должны ни перед кем кланяться», говорит Аданюк.
В статье отмечается, что украинские власти не проявляют должной заботы о глухих украинцах. К примеру, офис президента Украины Владимира Зеленского не делает сурдоперевод для его заявлений.
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По словам члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк, в стране делают попытки отказаться от всех жестов, которые содержат любой намек на «русскость».
В статье отмечается, что украинские власти не проявляют должной заботы о глухих украинцах. К примеру, офис президента Украины Владимира Зеленского не делает сурдоперевод для его заявлений.
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Мария Фирсова