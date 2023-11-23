На Украине хотят усовершенствовать процедуру мобилизации и демобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Верховная рада Украина начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
В документе будет информация о ротации военных, которые уже два года находятся на линии боевого соприкосновения, а также о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена.
Кроме того, документ должен будет урегулировать призывной возраст и решить вопрос с онкобольными, которые могут ограниченно принимать участие в боевых действиях.
По словам Арахамии, данный документ должен быть разработан до конца текущего года совместно с Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Ранее в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР) заявили, что Соединенные Штаты мотивируют киевские власти на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий.
Читайте также:
Генпрокуратура Украины обнародовала данные о дезертирах из ВСУ
На Украине назвали 99% мужчин уклонистами от службы
Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
Кроме того, документ должен будет урегулировать призывной возраст и решить вопрос с онкобольными, которые могут ограниченно принимать участие в боевых действиях.
Ранее в Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР) заявили, что Соединенные Штаты мотивируют киевские власти на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий.
Читайте также:
Генпрокуратура Украины обнародовала данные о дезертирах из ВСУ
На Украине назвали 99% мужчин уклонистами от службы
Российская разведка выяснила шокирующие данные о мобилизации на Украине
Элина Позднякова