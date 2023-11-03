На Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных

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Государственное бюро расследований Украины сообщило в своем телеграм-канале о ликвидации канала сбыта психотропных веществ украинским военным в прифронтовых районах Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сообщается, что канал был налажен ранее судимым жителем Николаевской области за такого же рода преступления.
Ранее украинский военный Пётр Панайотов, попавший в плен ВС РФ рассказал, что солдаты ВСУ массово употребляют наркотики. По его словам, под Мариуполем украинские военные имели доступ к наркотикам.
Он отметил, что командиры знали об этом, однако ничего не предпринимали. После бегства украинской полиции из здания РОВД Панайотов вместе со всей своей группой решили обыскать помещение и выкрали оттуда амфетамин, героин, метадон и разные другие.
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Екатерина Коршунова