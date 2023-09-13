На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов

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Военкомат в Житомире выдал повестку студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что парламент утвердил законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для граждан, получающих второе высшее образование.
Издание уточняет, что, несмотря на то, что законопроект ещё не принят, многие военкоматы уже отказывают студентам в отсрочке от мобилизации.
Это уже не первый такой случай, когда студенты, возраст которых превышает 30 лет, приходили в военкомат, чтобы обновить документы, а получали повестки.
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Издание уточняет, что, несмотря на то, что законопроект ещё не принят, многие военкоматы уже отказывают студентам в отсрочке от мобилизации.
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Анастасия Чинкова