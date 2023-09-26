На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных

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Украинских военнообязанных, которые незаконно покинули Украину, в случае их возвращения на родину ждет наказание. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности», - заявил Демченко в рамках телемарафона.
По его словам, никто не избежит наказания, в случае подобных нарушений. При этом он подчеркнул, что в сентябре начались облавы на военкоматы и число уклонистов-беженцев сократилось.
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