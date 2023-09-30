На Украине назвали число разрушенных от обстрелов оборонных предприятий

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На Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, чьи слова приводит агентство УНН.
Он отметил, что на Украине понимают одну из главных задач России, а именно, разрушение предприятий оборонной промышленности страны.
В настоящее время, по словам Шмыгаля, рассматриваются предложения по восстановлению разрушенных заводов.
При этом, несмотря на разрушения, Шмыгаль отметил ежемесячное наращивание объёмов производства на украинских оборонных предприятиях. Также он подчеркнул, что вводятся новые заводы, а также расширяются старые.
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В настоящее время, по словам Шмыгаля, рассматриваются предложения по восстановлению разрушенных заводов.
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Анастасия Чинкова