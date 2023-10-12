На Украине назвали самого опасного российского генерала

Фото: iStock/macky_ch
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» рассказал, что глава 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа является для Украины самым опасным и проблемным российским генералом.
«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — заявил Буданов.
Он рассказал, что за свою карьеру Беседа нанес огромный урон Украине.
Читайте также:
В США назвали дату второго этапа контрнаступления ВСУ
Соскин: Залужный не может ответить на наступление ВС РФ под Авдеевкой
«Бардак»: Экс-премьер Украины рассказал о ситуации с военными в рядах ВСУ
Элина Позднякова