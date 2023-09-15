На Украине объяснили, почему контрнаступление можно считать провальным

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Вооруженные силы Украины вынуждены были прервать контрнаступление, потому что более чем за три месяца оно не дало никакого результата, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью для YouTube-канала Politeka.
«Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», - прокомментировал ситуацию Карасев.
Ранее британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление. По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО. Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию.
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