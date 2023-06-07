На Украине оценили влияние затопления на контрнаступление ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
В Офисе президента Украины заявили, что разрушение Каховской ГЭС не помешает контрнаступлению ВСУ
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что затопление из-за разрушения Каховской ГЭС не окажет влияние на контрнаступление украинских военнослужащих. Об этом сообщает Bloomberg.
Он также обратился к союзникам Украины с призывом признать тот факт, что безопасность государства может быть гарантирована лишь в том случае, если она получит членство в Евросоюзе и НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ходаковский заявил о захвате секретного оборудования ВСУ.
«Это никак не повлияет на военные операции. Мы будем проводить контрнаступление», - отметил Жовква.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ходаковский заявил о захвате секретного оборудования ВСУ.
Татьяна Лаврова