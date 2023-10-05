На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ

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Через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву, заявила депутат Верховной Рады, заявила председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, ее цитирует «Страна.ua».
«Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», - прокомментировала ситуацию Устинова.
Она также отметила, что только на одно оружие Киев ежемесячно тратит три миллиарда долларов.
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Евгения Парфентьева