На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ

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Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба опроверг заявления западных экспертов о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
«Мы не обращаем внимания на подобные заявления. Согласно мнению некоторых неименованных представителей власти, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней», — подчеркнул Кулеба.Читайте также:
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