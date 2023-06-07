На Украине отрицают начало контрнаступления ВСУ

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Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не приступали к проведению контрнаступления.
При этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявляет, что ВСУ начали мощное наступление в Запорожском направлении и, теряя технику, отходят на ранее занимаемые позиции.
«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят», - заявил Данилов.
Элина Позднякова