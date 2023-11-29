На Украине отвергли идею о проведении переговоров с Россией

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Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В своём Telegram-канале он написал, что Украина не рассматривала возможность проведения мирных переговоров ни в феврале-марте 2022 года, ни тем более в настоящее время.
По его словам, никаких переговоров о мире не было и быть не могло.
Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что страна не пойдёт на перемирие, если не будут выплачены репарации со стороны России. Она подчеркнула, что никто, кроме Москвы, не будет выплачивать эти средства.
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Анастасия Чинкова