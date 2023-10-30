На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»

В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.