На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, желающие смогут подать заявку на воинскую специальность и пройти по ней обучение.
ТАСС пишет, что украинские власти планируют в течение 1-2 месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию». Она подразумевает самостоятельный выбор человеком воинской специальности.
По словам Азарова, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день поступает до 150 военнослужащих с ранениями.
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«Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», - сказал Михаил Федоров в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы будем запускать пилот на операторов дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут», - сказал Федоров.Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается критическая ситуация из-за дефицита медицинских препаратов и оборудования. Также число солдат, получивших ранения в ходе контрнаступления, выросло втрое. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По словам Азарова, лекарства, которые выдаются властями, плохого качества и используются в крайних случаях. Он рассказал, что в больницы за день поступает до 150 военнослужащих с ранениями.
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Мария Фирсова