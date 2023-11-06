На Украине подготовили черновик проекта о выборах в 2024 году

Верховная рада Украины подготовила черновик законопроекта, который касается выборов президента в 2024 году.
Об этом сообщил украинский телеканал Espreso. По его данным, соответствующее поручение офису президента дал президент Владимир Зеленский.
Депутаты выдвинули предложение создать временную комиссию, которая определит, можно ли проводить выборы на той или иной территории. Переселенцам будет разрешено голосовать не по месту прописки. При этом офис президента сможет отменить выборы в регионах, где у власти плохая социология.
Зампредседателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко рассказала, что документ ещё «сырой», в него будут внесены изменения.
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«В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта», —сказано в сообщении телеканала.
Зампредседателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко рассказала, что документ ещё «сырой», в него будут внесены изменения.
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Мария Фирсова