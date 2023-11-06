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На Украине подготовили черновик проекта о выборах в 2024 году

06 ноября 2023, 13:32

Верховная рада Украины подготовила черновик законопроекта, который касается выборов президента в 2024 году.
Об этом сообщил украинский телеканал Espreso. По его данным, соответствующее поручение офису президента дал президент Владимир Зеленский.

«В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта», —сказано в сообщении телеканала.

Депутаты выдвинули предложение создать временную комиссию, которая определит, можно ли проводить выборы на той или иной территории. Переселенцам будет разрешено голосовать не по месту прописки. При этом офис президента сможет отменить выборы в регионах, где у власти плохая социология.

Зампредседателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко рассказала, что документ ещё «сырой», в него будут внесены изменения.

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#всу
#сво
#украина
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Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ
The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с Западом
06 ноября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. Об этом сообщает The Spectator.
Сообщается, что ранее позиция украинского лидера заключалась во фразе «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», однако теперь Зеленский просит большее количество финансовой помощи для того, чтобы противостояние не продолжалось неопределенное количество времени. В материалах статьи отмечается, что таким способом президент Украины хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с РФ.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». По словам офицеров, усвоенные тактики Североатлантического альянса оказались неэффективными против ВС России.

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Кулеба заявил, что украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму
06 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt заявил, что украинцы начали закупать свечи и «готовятся к самой ужасной зиме».
По словам Кулебы, Украина прекратила надеяться на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, поэтому закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО»,-сказал Кулеба.
По словам Кулебы, на Украине стараются защитить электростанции, но прогнозы на зиму остаются пессимистичными.

Ранее Зеленский заявил, что объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.

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#украина
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#всу
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Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут
06 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Если Запад не выделит Украине финансы, то стране может грозить дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 млрд долларов.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко.

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников», —сказал украинский министр.
К слову, в сентябре сообщалось, что бюджет Украины может покрыть исключительно военные расходы.

Ранее Володин заявил, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию. Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.

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#украина
#всу
#сво
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В Воронежской области рухнул разведывательный беспилотник ВСУ с камерой
06 ноября 2023, 12:19

Фото: istockphoto/aapsky

Беспилотник «Фурия» обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района в 5 часов вечера.
Shot пишет, что 42-летний мужчин гулял по лесу возле своего частного дома и недалеко от ж/д-станции нашёл БПЛА самолётного типа. Беспилотник лежал на земле.

Специалисты установили, что найденный дрон является разведывательным украинским беспилотником типа «Фурия», который оборудован камерой. Взрывных устройств при первичном осмотре не обнаружили.

Никто не пострадал.

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#беспилотник
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#всу
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Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы
06 ноября 2023, 10:41

Фото: стрингер/РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью изданию Politico, что оружие не могло оказаться за пределами Украины.
По его словам, Киев полностью контролирует ситуацию.

«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить», - заявил Андрей Ермак.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина продает оружие на Ближний Восток. Также конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала  проверить происхождение американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. По его словам, ВСУ уже выдохлись, им осталась лишь агония. Отдельные бои продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.

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#сво
#новости
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В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
Times: в ВСУ назвали танковый прорыв чем-то из области фантастики
06 ноября 2023, 10:36

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». Об этом сообщает Times со ссылкой на двух проходивших обучение НАТО украинских офицеров.
По словам офицеров, усвоенные тактики Североатлантического альянса оказались неэффективными против ВС России. Командующий батальоном Дмитрий Берлым также пожаловался на недостаток военнослужащих и снижение качества подкреплений. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Песков отметил, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

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#конфликт
#украина
#снижение
#дмитрий песков
#запад
#киев
#рф
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Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не должен уставать от конфликта на Украине
06 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/JARAMA

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине. Об этом Ермак сообщил в интервью Politico.
По словам Ермака, украинцы не могли себе позволить усталость на любом этапе конфликта на Украине. Он добавил, что если «люди с усталостью» перестанут оказывать поддержку Киеву, то мир столкнется с проблемами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта, в котором ​рассказала, что многие устали от этого противостояния. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента.

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#мир
#люди
#всу
#песков
#украина
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Володин считает, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию
06 ноября 2023, 09:44

Фото: сайт Кремля

Западные страны понимают, что Украина не способна победить Россию даже с поддержкой НАТО.
Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.
 
«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — считает Вячеслав Володин.
По мнению председателя Госдумы, Украина лишилась суверенитета, а её президент Владимир Зеленский становится «нерукопожатным, токсичным политиком».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.

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Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
 
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#госдума
#вячеслав володин
#украина
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Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО
06 ноября 2023, 08:40

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время СВО вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.
«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», —сказал Рустам Сайфуллин, пишет РИА Новости.
По его словам, обязанность офицеров, получивших увечья на поле боя, передать свой опыт молодым командирам. Приехав к своим бойцам, Сайфуллин высоко оценил их службу.
 
«Молодцы! Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — уверенно заявил Рустам Сайфуллин.
Он рассказал, что полк — его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».
 
Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Он продолжал командование под огнем противника, получив тяжелые ранения. Его подразделения справились с задачей и переправились через Северский Донец. За мужество и героизм офицер был удостоен звания Героя России. После восстановления Рустам Сайфуллин был назначен замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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