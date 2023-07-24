На Украине подтвердили повреждение одного из портов Дуная

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В Одесской области повреждена промышленная инфраструктура одного из портов Дуная в Одесской области, эту информацию подтвердила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в интервью телеканалу «Рада».
«Есть попадания в один из портов (на Дунае). Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», - прокомментировала ситуацию Гуменюк.
Также повреждены еще несколько складов и агроангар, добавила Гуменюк. Однако, о каком именно порте идет речь – официальный представитель не уточнила.
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