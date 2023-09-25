На Украине подвели итоги провального контрнаступления в районе села Работино

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Контрнаступление ВСУ у Работино Запорожской области вместо нескольких дней растянулась на три месяца из-за мощных укреплений ВС РФ, а кадры подбитой техники, переданной Украине странами Запада, вселили страх в украинских военных. Такие данные приводит украинский военный портал Deep State, подводя итоги провального наступления.
Согласно сообщению, ВС РФ лишь немного начали отступать и вводить резервы у села Работино только в середине августа. Часто после прорывов российской обороны ВСУ приходилось покидать захваченные позиции из-за безуспешных действий на флангах.
Таким образом, отмечается, что никаких стратегических успехов в районе Работино ВСУ добиться не смогли, а российские военные приступили к строительству уже следующих линий обороны.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что потери ВСУ во время своего контрнаступления за прошедшее лето составили более 70 тысяч солдат.
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Таким образом, отмечается, что никаких стратегических успехов в районе Работино ВСУ добиться не смогли, а российские военные приступили к строительству уже следующих линий обороны.
«Лето продемонстрировало, что война не окончится на наших условиях в 2024 году. Нужно готовиться к новым вызовам, которые уже скоро придется встречать», - говорится в заключении материала.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что потери ВСУ во время своего контрнаступления за прошедшее лето составили более 70 тысяч солдат.
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Элина Позднякова