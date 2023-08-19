На Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Хильский

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Актер сериалов Алексей Хильский скончался от ранения на Украине.
«Российская газета», ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что Алексей Хильский состоял в ВСУ. Актёр погиб 18 августа. Информацию о смерти подтвердила его супруга Надежда.
Алексей Хильский уроженец Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре «Верим!» в Днепропетровске, играл в 14 постановках. В 2014 году окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж (мастер курса Владимир Петренко). С 2016 года снимался в сериалах: «Нюхач», «Подкидыши», «На твоей стороне», «Ментовские войны».
В 2023 году начались съёмки 3 сезона сериала «Вызов», где у Алексей Хильского была главная роль.
Ранее в зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов. 50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.
Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
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Алексей Хильский уроженец Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре «Верим!» в Днепропетровске, играл в 14 постановках. В 2014 году окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж (мастер курса Владимир Петренко). С 2016 года снимался в сериалах: «Нюхач», «Подкидыши», «На твоей стороне», «Ментовские войны».
Ранее в зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов. 50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.
Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
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Мария Фирсова