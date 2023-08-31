На Украине погиб британский наемник, воевавший за ВСУ

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«Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как «Темные ангелы», сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что брат погибшего также воевал за Вооруженные силы Украины. Он заявил, что Сэм погиб за людей, которых никогда не знал.
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