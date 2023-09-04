На Украине погиб колумбийский наемник, воевавший за ВСУ

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На Украине погиб колумбийский наемник Алехандро Эррера, воевавший на стороне ВСУ, сообщает Tiempo.
Отмечается, что ранее наемник писал в социальных сетях предупреждения для своих соотечественников. Он заявлял, что те, кто также собираются поехать воевать за ВСУ, должны быть психологически готовы к тому, что происходит на украинском поле боя.
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