Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине погиб колумбийский наемник, воевавший за ВСУ

На Украине погиб колумбийский наемник, воевавший за ВСУ

04 сентября 2023, 20:29
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине погиб колумбийский наемник Алехандро Эррера, воевавший на стороне ВСУ, сообщает Tiempo.

По информации СМИ, колумбиец принял решение отправиться воевать за украинскую армию в декабре 2022 года. Несмотря на уговоры семьи, он собрал свои вещи и уехал. В начале сентября семье Эррера сообщили о его гибели.

Отмечается, что ранее наемник писал в социальных сетях предупреждения для своих соотечественников. Он заявлял, что те, кто также собираются поехать воевать за ВСУ, должны быть психологически готовы к тому, что происходит на украинском поле боя.

Читайте также:

Украинские власти призвали бежать из страны, пока не стало слишком поздно

ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО, два человека погибли

Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов
#всу
#наемник
#украина
#сво
#смерть
Читайте нас в
Украинские власти призвали бежать из страны, пока не стало слишком поздно
Соскин: ВСУ не остановят российское наступление на Харьков
04 сентября 2023, 19:58

Фото: iStock/JARAMA

Российские войска вскоре возьмут Харьков, и украинскому правительству остается только бежать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«По сути власти нужно будет бежать. Они (российская армия) пойдут и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По его информации, Владимиру Зеленскому уже доложили, что ВС РФ могут пробить обороны ВСУ Купянском направлении и обратить украинскую армию в бегство.

Ранее Соскин заявил, что во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. 

Читайте также: 

ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО, два человека погибли

Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так и не пробив линию обороны ВС РФ

Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов


#армия
#всу
#вс рф
#Харьков
#украина
#сво
Читайте нас в
МАГАТЭ известны сообщения об атаках украинских дронов на Курчатов
04 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/akiyoko

Международному агентству по атомной энергии известны сообщения об атаках БПЛА в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в Курской области 1 и 3 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
Напомним, 1 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника атаковали утром Курчатов Курской области. В результате атаки противника, повреждения получили административное здание и жилой дом. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт.

3 сентября над городом Курчатов Курской области также произошел взрыв. Сработала система ПВО. По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатов потушили. Они упали на нежилое здание. Пострадавших в результате взрыва нет. 

Читайте также:

Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Прогремел взрыв над городом Курчатов Курской области

МО: Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

#губернатор
#пожар
#дом
#взрыв
#украина
#жилой дом
#специалисты
#здание
#происшествия
#магатэ
#заэс
#пво
Читайте нас в
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
04 сентября 2023, 18:58

Фото: iStock/Teka77

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом Шалленберг сообщил, выступая на встрече послов в Вене.
По словам Шалленберга, это даже хорошо, так как продолжать прямой диалог между странами крайне важно. Кулеба, который подключился к совещанию по видеосвязи ответил, что его дети могли бы пожаловаться на ту же проблему. 

Кулеба также попросил передать его извинения детям Шалленберга.

Напомним, ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых. Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.

Читайте также:

Австралия дала обещание не размещать на своей территории ядерное оружие

Австрийский полковник Райснер рассказал, что застало врасплох ВСУ

В Минобороны Австрии рассказали о солдатах НАТО на Украине

#дети
#нато
#всу
#минобороны
#австрия
Читайте нас в
ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО, два человека погибли
04 сентября 2023, 17:18

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО «Ураган» по гражданской инфраструктуре в Донецкой Народной Республике, сообщили в СЦКК.
По словам представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), под обстрелом пострадали многоквартирные дома и школа в поселке городского типа Мироновское. 

«Погибли мужчина 1978 г.р. и женщина 1965 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц, в том числе два ребенка: девочка 2012 г.р. и мальчик 2012 г.р», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале СЦКК. 

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.

Читайте также: 

Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так и не пробив линию обороны ВС РФ

Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов

ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров
#школа
#дома
#днр
#всу
#обстрел
#рсзо
Читайте нас в
Рогов раскрыл реальные потери ВСУ за время контрнаступления
Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, так и не пробив линию обороны ВС РФ
04 сентября 2023, 16:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч человек за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении, так и не дойдя до первой линии российской обороны, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

Он также подчеркнул, что территории, которые заняли ВСУ, находятся далеко от первой линии российской обороны. При этом, большинство из них находятся в низинах, что позволяет российским силам с легкостью их обстреливать. 

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, исполняется ровно три месяца с того момента, как на Украине стартовало контрнаступление.

Читайте также: 

Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов

Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ

FT: Украина применяет при контрнаступлении трехсторонний подход
#всу
#рогов
#контрнаступление
#украина
#сво
#запорожская область
Читайте нас в
Женщина пострадала при обстреле брянского села Зерново
04 сентября 2023, 15:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Местная жительница получила ранение при обстреле села Зерново в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при обстреле частично разрушен жилой дом, кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП находятся все экстренные службы региона.

Ранее Богомаз также сообщал, что украинская сторона обстреляла село Подывотье Севского района в Брянской области, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет.

Читайте также:

Во время обстрела Запорожской области погибли три человека

ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области
#помощь
#дом
#чп
#село
#всу
#ранение
Читайте нас в
На Украине раскрыли, сколько стоит один день боевых действий для ВСУ
Резников: Один день боевых действий обходится Украине в сто миллионов долларов
04 сентября 2023, 14:07

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Один день боевых действий обходится Киеву в сто миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.
«Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», - прокомментировал ситуацию Резников. 

Ранее Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. При этом, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Читайте также: 

ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров

Депутат бундестага обвинила Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
 
#владимир зеленский
#минобороны
#украина
#сво
#министр
Читайте нас в
Эстония передаст Украине машину для дистанционного разминирования
04 сентября 2023, 13:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Эстония передаст Украине машину MV-4, предназначенную для дистанционного разминирования противопехотных и противотанковых мин. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского в Киеве.
«Машина MV-4 оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии. Следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы, но и сохранять их жизнь», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, MV-4 предназначена для разминирования земли шириной 170 сантиметров. Она имеет низкий профиль и устойчива к взрывам противопехотных и противотанковых мин. 

Машину назвали «Ярослава», в честь Ярославы Магучих, которая является украинской чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Уточняется, что MV-4 стоимостью 1,1 млн евро будет передана Украине уже в ближайшее время. Профинансировали этот шаг предприниматели из Эстонии.

Читайте также:

ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины

Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ
#жизнь
#боеприпасы
#предприниматели
#всу
#машина
Читайте нас в
ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом
ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров
04 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/vadimrysev

Подразделения украинских военнослужащих получили от оборонного ведомства страны беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом и дальностью полета до 10 километров. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале министерства.
По информации украинского ведомства, дроны уже введены в эксплуатацию.  

Отмечается, что беспилотники смогут самостоятельно распознавать цели и фиксировать их координаты. После того, как данные о расположении техники будут получены, дрон передает их в командный пункт для нанесения удара.  

В министерстве добавили, что дальность полета таких БПЛА составит около 10 километров. 

Читайте также: 

В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник


#беспилотник
#бпла
#поставки
#всу
#запад
#дроны
Читайте нас в
Достижения.рф