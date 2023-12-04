На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток

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17-летний сирота Владимир Сачала был воспитанником детдома и выпускником учебно-воспитательного лагеря «Гаймадацкая сечь».
Mash пишет, что менее недели назад Владимира и несколько его сверстников зачислили добровольцами в 103-ю бригаду теробороны ВСУ, спустя несколько месяцев базовой военной подготовки в лагере «Гаймадацкая сечь».
По словам директора детдома Олеся Чикель, мальчиков должны были использовать резервистами в тыловых районах Харьковской области. Но их отправили на передовую — в ЛНР. Там, в районе посёлка Новосёловское, Владимир и погиб, всего через несколько дней после прибытия на фронт.
О судьбе остальных мобилизованных подростков-сирот пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
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По словам директора детдома Олеся Чикель, мальчиков должны были использовать резервистами в тыловых районах Харьковской области. Но их отправили на передовую — в ЛНР. Там, в районе посёлка Новосёловское, Владимир и погиб, всего через несколько дней после прибытия на фронт.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
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Мария Фирсова