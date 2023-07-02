На Украине погиб наемник из США Торторичи

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Американский наемник, бывший морпех Иан Торторичи погиб на Украине. Об этом сообщает CBS.
«Ветеран морской пехоты США убит на Украине», — говорится в публикации.
Торторичи присоединился к иностранному легиону Украины в качестве добровольца 15 месяцев назад и принимал участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.
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Диана Аванесян