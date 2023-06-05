На Украине пообещали «перенести» боевые действия в Россию

Фото: Фотобанк Московской области
Михаил Подоляк заявил, что киевские власти хотят «перенести» боевые действия в РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявило желании перенести боевые действия на территорию России. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».
По его словам, РФ «будет испытывать боль». Он выразил уверенность в том, что граждане России почувствуют на себе, что такое «ракетные обстрелы». Однако сроки реализации планов киевских властей он раскрывать не стал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что военный эксперт Кнутов заявил о начале контрнаступления ВСУ.
«Украина с большим интересом будет наблюдать за войной на территории России, это уже абсолютная истина», - отметил Подоляк.
«Это может быть очень быстро, может быть медленно», - уточнил Подоляк.Кроме того, он рассказал, что страны Запада отстают от понимания, на каком этапе противостояния в настоящий момент находится украинская сторона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что военный эксперт Кнутов заявил о начале контрнаступления ВСУ.
Татьяна Лаврова