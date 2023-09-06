На Украине «пошли в атаку» с пистолетами для пейнтбола

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Агентство УНИАН в своем Телеграм-канал опубликовало пост о контрнаступлении ВС Украины, проиллюстрировав его фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола.
На опубликованной украинским агентство фотографии несколько человек в военной форме на фоне тяжелой техники идут в атаку. Однако если присмотреться внимательно, становится понятно, что запечатленные бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.
Читайте также:
Германия поставила Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну
Читайте также:
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну
Диана Аванесян