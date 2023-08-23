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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российская армия уничтожит ВСУ, если Киев прислушается к американским генералам и бросит силы на южное направление.
Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам Соскина, американское командование требует от Киева переброски войск на Запорожское направление. Такие действия приведут к тому, что ВС РФ уничтожит все украинские подразделения, пояснил он.
Бывший советник также выразил недовольство министром обороны Украины и отметил его неспособность руководить операциями.
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По словам Соскина, американское командование требует от Киева переброски войск на Запорожское направление. Такие действия приведут к тому, что ВС РФ уничтожит все украинские подразделения, пояснил он.
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Анастасия Крестьянова