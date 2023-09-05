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Без паритета в воздухе Киеву не удастся победить российскую армию на полях СВО, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов о время выступления на Киевском форуме безопасности.
«Вопрос с выходом на границы (1991 года) очень-очень сложный. Очень удивительно слышать, когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это (речь) о жизни людей. Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать», - прокомментировал ситуацию Данилов.
Ранее китайский журналист Шэньчжэня Ши Хонг поразился сплоченностью и военной тактикой ВС РФ. Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке. Помимо российская армия также улучшила свое положение на Купянском и Донецком направлении, спустя три месяца после старта контрнаступления ВСУ.
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Евгения Парфентьева