Фото: iStock/Prostock-Studio
Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На фронте тяжелейшая ситуация. Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, Сырского и Наева не представляется возможным», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.
Читайте также:
Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»
ABC: Запад поражен высокотехнологичным уровнем обороны россиян в зоне СВО
В ЛНР российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников
Евгения Парфентьева