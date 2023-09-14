На Украине признали, что не смогут пережить конфликт с Россией

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У Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.
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