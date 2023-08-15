На Украине признали, что ПВО не может противостоять российским ракетам

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Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.
За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат.
По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.
Ранее, бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине. Он отметил успешность российской кампании по ликвидации западной техники и указанных комплексов.
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По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.
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Анастасия Крестьянова