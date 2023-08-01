На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.
«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги», - заявил Подоляк.
Таким образом, он подчеркнул, что еще больше «неустановленных дронов» появится на территории России.
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