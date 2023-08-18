На Украине признали поражение ВСУ

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Украина вывела на фронт последние стратегические ресурсы, при этом, подвижек в наступлении нет и не предвидится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. Ничего этот Залужный уже сделать не может», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт также напомнил о бескрайних украинских кладбищах, на которых покоятся бойцы ВСУ, и переполненных больницах с ранеными.
Ранее Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой. По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.
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