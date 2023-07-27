На Украине признали потерю значительной части западного вооружения

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Украина и ее западные союзники признались, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть вооружения НАТО, пишет издание The Financial Times.
«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», - прокомментировали ситуацию представители издания.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ходов заявил, что у Киева не хватает оружия для масштабного контрнаступления. Военнопленный рассказал, что когда командование отправило его роту на позицию, на которую ВС РФ пошли в наступление, то украинским бойцам было даже нечем отстреляться.
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Евгения Парфентьева