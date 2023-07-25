На Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

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Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщает издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.
«Россия нас сильно обогнала. Для нейтрализации беспилотника нет необходимости применять зенитные ракеты или орудия. С помощью радиоэлектронных средств его можно заставить приземлиться или даже перехватить управление», — подчеркнул Игнат.С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.
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