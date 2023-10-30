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Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live» выразил обеспокоенность проблемой зависимости от наркотиков среди украинских военных Вооруженных сил (ВСУ).
Он заявил, что некоторые военнослужащие, столкнувшись со стрессом, прибегают к употреблению наркотиков, что делает их неадекватными и представляет угрозу для самих себя и своих сослуживцев.
Мосийчук описал ситуацию, в которой военнослужащие, по его словам, под воздействием наркотиков испытывают затруднения с выполнением служебных обязанностей, включая работу с дронами и стрельбу.
Он также упомянул, что в некоторых госпиталях под Киевом приходится приковывать военнослужащих к койкам, чтобы предотвратить им нанесение вреда себе или окружающим.
Эта проблема свидетельствует о серьезных вызовах и стрессе, с которыми сталкиваются украинские военные на передовой.
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Мосийчук описал ситуацию, в которой военнослужащие, по его словам, под воздействием наркотиков испытывают затруднения с выполнением служебных обязанностей, включая работу с дронами и стрельбу.
Эта проблема свидетельствует о серьезных вызовах и стрессе, с которыми сталкиваются украинские военные на передовой.
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Артем Кузьмин