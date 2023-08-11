На Украине признали скорую потерю Купянска

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«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Он также подчеркнул, что нынешняя ситуацию как нельзя лучше показала несостоятельность Зеленского как лидера Украины.
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