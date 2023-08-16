На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось, его слова приводит Military Media Center.
«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», - прокомментировал ситуацию Сырский.
Генерал также признал, что в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами.
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