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Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Об этом он сообщил в ходе интервью на телеканале «1+1».
Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО.
Таким образом, одно неправильно принятое киевскими властями решение привело к катастрофе в стране. Все погибшие и раненные украинцы, вся разрушенная инфраструктура населённых пунктов и потеря территорий – на совести президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на начале боевых действий.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему же украинские власти не согласились пойти на такой простой шаг ещё в начале конфликта, Арахамия затруднился ответить. Однако сказал, что для того, чтобы последовать требованиям России, необходимо было внести изменения в Конституцию. А ещё объяснил решение властей недоверием российскому правительству.
То есть, Украина не захотела стать благополучной европейской страной, наподобие Финляндии. Хотя российская сторона никогда не была противником вступления страны в Евросоюз. Вместо этого Зеленский вместе со своими союзниками принял решение развернуть конфликт и вступить в боевое столкновение с Россией.
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Таким образом, одно неправильно принятое киевскими властями решение привело к катастрофе в стране. Все погибшие и раненные украинцы, вся разрушенная инфраструктура населённых пунктов и потеря территорий – на совести президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на начале боевых действий.
То есть, Украина не захотела стать благополучной европейской страной, наподобие Финляндии. Хотя российская сторона никогда не была противником вступления страны в Евросоюз. Вместо этого Зеленский вместе со своими союзниками принял решение развернуть конфликт и вступить в боевое столкновение с Россией.
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Анастасия Чинкова