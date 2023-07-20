На Украине признались в бессилии против российских ракет

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«Ракеты «Оникс» предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль», - прокомментировал ситуацию Игнат.
При этом, украинские силы ПВО не в состоянии сбить, и даже обнаружить эти ракеты, подчеркнул Игнат.
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