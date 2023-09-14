На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы

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Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина не в состоянии выдержать такое. Идет просто тяжелейший обмен ударами», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По мнению эксперта, киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.
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