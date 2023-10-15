На Украине провели акцию с требованием вернуть военных ВСУ из плена

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В Ивано-Франковске состоялась акция, участники которой требовали властей вернуть украинских военных из плена.
Подобную акцию проводили в Киеве в конце августа. Тогда на площади Независимости собрались родственники пропавших без вести и пленных украинских военных. Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 июля. Тогда освободили 45 российских военнослужащих.
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Мария Фирсова