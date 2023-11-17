На Украине раскрыли число военных, которые находятся в российском плену

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В настоящее время в российском плену находится 4 337 украинцев. Такие данные привел кабинет министров Украины, сообщается на сайте Минреинтеграции Украины.
«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.
Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко заявил, что киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. По словам Вавко, он уже на протяжении четырех месяцев не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.
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Элина Позднякова