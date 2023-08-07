На Украине раскрыли главные задачи ВСУ при контрнаступлении

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на данный момент главной задачей ВСУ при контрнаступлении является ослабление российских сил.
«Основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием», - объяснила Маляр.
Она уточнила, что российские военные минируют в три слоя подходы к своим позициям, также плотно заминированы все направления возможного продвижения ВСУ. Кроме того, по ее словам, ВС РФ возводят бетонные ограждения своих ключевых высот.
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Элина Позднякова