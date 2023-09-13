На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота.