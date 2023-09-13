На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю

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Ракетный удар по Крыму был нанесен с помощью украинской авиации. Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
«А пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! - написал Олещук.
Он также заявил, что подобные атаки будут продолжаться.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте. При этом ПВО сбила семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.
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