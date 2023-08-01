На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления

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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.
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